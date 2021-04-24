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Седьмой этап Кубка России по ралли проходит в Псковской области

Фото из группы «LADA Rally Cup 2020» в социальной сети «ВКонтакте».

Седьмой этап Кубка России по ралли «Голубые озёра – 2021» проходит в Пустошкинском районе. Соревнование также является первым этапом регионального Чемпионата по ралли «Трофей Александра Невского», пишет «Псковская правда» со ссылкой на пресс-центр соревнований.

В ралли участвуют спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Сортавалы, Петрозаводска, Ханты-Мансийска, Перми, Ярославля, Тулы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Сочи – всего на старт вышли 48 экипажей.

Псков представляет Денис Баулин. Он выступает с петербургским пилотом Василием Гаккелем в зачёте «Наша классика» на автомобиле ВАЗ-210740.

Участникам гонки предстоит преодолеть около 200 километров, более 80 из которых – общая протяжённость скоростных участков.

После первой секции ралли, включающей два скоростных участка, в абсолютном зачёте лидируют Андрей Жигунов и Игорь Тер-Оганесьянц из Москвы. На втором месте – петербургские гонщики Павел Козлов и Юрий Куликов, на третьем – Павел Щербаков и Александр Потёсов из Санкт-Петербурга.

Пскович Денис Баулин и петербуржец Василий Геккель находятся пока на втором месте в зачёте «Наша классика».

Участников ралли ждут ещё два скоростных участка. Награждение победителей состоится сегодня вечером в Пустошке.

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