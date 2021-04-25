Транспортные полицейские провели в Печорах викторину для «трудных» подростков

17:16, 25 апреля 2021, ПАИ

Необычную познавательную встречу в рамках профилактической акции «Безопасная весна» организовали для воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района Псковской области общественники и сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. Об этом сообщила «Печорская правда».



После информативного урока старший юрисконсульт правового направления Артем Тулинцев провел с воспитанниками интерактивную блиц-викторину «Я знаю что…», которая включала в себя десять правовых задач, составленных по наиболее встречающимся в повседневной жизни ситуациям, а также видах и мерах ответственности.

Правильно ответившие на вопросы викторины, были поощрены сладкими призами.



