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Политика

Владимир Путин выпустил указ, запрещающий США нанимать на работу россиян в дипкорпус

США включены в список недружественных РФ стран, которым запретят нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве, пишут «Известия» со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Соответствующий указ был опубликован накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно документу, будут приняты меры по исполнению действующих федеральных законов о запрете недружественным государствам приема россиян на дипломатическую службу.

По словам Захаровой, указ российского лидера является ответом на враждебные действия со стороны других стран. При этом Москва, как подчеркнула представитель ведомства, всегда указывала на «миролюбивый характер» внешней политики.

Вместе с этим на враждебные действия Россия будет реагировать, и описанные меры можно назвать защитными, добавила Захарова.

«Это защита нашей страны от враждебных недружественных акций со стороны тех, кому мы не даем покоя, тех, кто по-разному — через политику сдерживания, через попытки изоляции — так или иначе пытаются остановить наше развитие», — заключила представитель МИД.

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