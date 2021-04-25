ЕР совместно с Минстроем запустила в регионах голосование по проектам благоустройства

14:07, 26 апреля 2021, ПАИ

Голосование по проектам благоустройства в регионах запустили «Единая Россия» и Минстрой. Как сообщает сайт ER.ru, принять участие в отборе объектов можно будет онлайн и в общественных приемных партии по всей стране.

До 30 мая люди смогут выбрать, какие именно общественные пространства нужно привести в порядок в первую очередь. Также будут доступны пункты голосования в общественных приемных «Единой России». Они уже начали работу в Пермском крае, Нижегородской и Псковской областях, а до конца недели откроются по всей стране.

В проведении голосования помогут волонтерские центры партии. Мобильные бригады добровольцев будут выезжать в отдаленные территории, чтобы проживающие там люди смогли принять участие в проекте. Активисты также будут работать в торговых центрах и других местах пребывания граждан в городах и районных центрах.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Люди не только голосуют, но и принимают участие в приёмке работ.

Министр строительства Ирек Файзуллин подчеркнул, что вовлеченность волонтеров в организацию говорит о том, насколько востребована программа.

«Жители могут влиять на то, как развиваются города, принять личное участие в благоустройстве. Уверен, что проект получит положительный отклик населения», — сказал Ирек Файзуллин.

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», участник предварительного голосования по выбору кандидатов в депутаты Госдумы Александр Козловский рассказал, что на базе общественной приемной Дмитрия Медведева был открыт волонтерский центр для онлайн-голосования по выбору общественных территорий.

«Жители Псковщины подали 480 заявок. В рейтинговом голосовании, которое стартует 26 апреля, будут участвовать 96 общественных территорий», - отметил Козловский, добавив, что набравшие наибольшее число голосов объекты попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«Все территории, заявленные на первом этапе, мы взяли на карандаш и при планировании благоустройства в будущем будем обращать на них внимание в первую очередь», - подчеркнул депутат.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года и является одним из приоритетных направлений работы партии. За это время благоустроено более 83 тысяч общественных пространств и дворовых территорий по всей стране.

Отбор проектов на 2022 год впервые пройдет на федеральной платформе, что сделает процедуру простой и удобной. Принять участие можно с 14 лет с помощью авторизации на специальном сайте через «Госуслуги».