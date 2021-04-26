67 сосен высадили в Себежском районе в рамках акции «Сад памяти»

14:02, 26 апреля 2021, ПАИ

26 апреля в рамках международной акции «Сад памяти» на автодороге М-9 «Балтия» (575 км), у места установки памятника, посвящённого зарождению Знамени Победы, было высажено 67 сосен, пишет районная газета «Призыв».

Акция проводится для создания зелёных памятников каждому, кто погиб в годы войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

Международная акция «Сад памяти» организована Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология», а также Всероссийского общества охраны природы. Генеральный партнёр акции – «Русская медная компания».