Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства»

21:52, 18 июня 2025, ПАИ

В Псковской области проходит Всероссийская акция «Безопасность детства». Она стартовала на территории псковской школы № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Для юных псковичей силами подразделений спасателей и пожарных МЧС, полиции, ГИБДД, Следственного комитета и других ведомств были организованы познавательные интерактивные площадки. Их посетило более 120 ребят из пришкольных лагерей. Подобные мероприятия эксперты проводят в детских оздоровительных лагерях и в муниципалитетах.

Мероприятия направлены на профилактику и предупреждение чрезвычайных происшествий с детьми летом.

«Наша акция – это дополнительная возможность напомнить детям правила безопасного поведения на улице, дома, на дороге, на воде, а также рассказать о работе правоохранительных органов и органов системы профилактики, показать современную спасательную технику и работу криминалистов», – отметила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова.

На протяжении лета в регионе будут проводиться мониторинг состояния потенциально опасных мест, представляющих угрозу здоровью и жизни детей. Мероприятия акции направлены на усиление мер профилактики безопасности детей на дорогах, вблизи водоёмов, на детских площадках, на недопущение нахождения подростков на объектах строительства и в заброшенных зданиях, на безопасность пребывания несовершеннолетних и семей с детьми в парках и скверах.

Сообщить о потенциально опасных объектах и местах, представляющих угрозу здоровью и жизни детей, можно по телефону горячей линии уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области (8112) 29-91-59 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).

Напомним, акция «Безопасность детства» проводится во всех регионах России с 2018 года. Она инициирована уполномоченным при президенте по правам ребёнка и организуется в субъектах РФ детскими омбудсменами и представителями надзорных ведомств. Межведомственные мероприятия по профилактике детского травматизма проходят на территории региона регулярно. Они направлены на предупреждение гибели детей на воде, в ДТП, в лесу, при пожаре и в других происшествиях.