Три собаки из Европы не прошли ветеринарный контроль в Псковской области

21:38, 18 июня 2025, ПАИ

Три собаки не прошли ветеринарный контроль в автомобильном пропускном пункте «Шумилкино», расположенном в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Живой груз следовал в сопровождении владельцев из Швеции, Португалии и Финляндии в Санкт-Петербург, Республику Алтай и Карелию. В ветеринарных паспортах животных не оказалось сведений о вакцинации, которые необходимо вносить в документы минимум за 20 дней до отправки животных. В течение последних 12 месяцев собаки не были привиты против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций и в одном случае против лептоспироза. Ввоз питомцев на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещён, оформлены декларации о возврате.