Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Три собаки из Европы не прошли ветеринарный контроль в Псковской области

Три собаки не прошли ветеринарный контроль в автомобильном пропускном пункте «Шумилкино», расположенном в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Живой груз следовал в сопровождении владельцев из Швеции, Португалии и Финляндии в Санкт-Петербург, Республику Алтай и Карелию. В ветеринарных паспортах животных не оказалось сведений о вакцинации, которые необходимо вносить в документы минимум за 20 дней до отправки животных. В течение последних 12 месяцев собаки не были привиты против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных и аденовирусных инфекций и в одном случае против лептоспироза. Ввоз питомцев на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещён, оформлены декларации о возврате.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 июня 2025

Храм Преображения Господня в Усвятах оснастят колоколами благодаря пожертвованию
18 июня 2025

Псковская область присоединилась к Всероссийской акции «Безопасность детства»
18 июня 2025

Три собаки из Европы не прошли ветеринарный контроль в Псковской области
18 июня 2025

Ожидается приостановка части авиарейсов из Пскова в Минводы и Сочи
18 июня 2025

Сбер и ELEMENT заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о партнёрстве на 110 млрд рублей
18 июня 2025

Псковские профсоюзы представили базы отдыха и санатории на международном фестивале в Белоруссии
18 июня 2025

Фестиваль «Музыкальная экспедиция» вновь пройдёт в Пскове
18 июня 2025

Дождливая погода не гарантирует полную защиту от клещей – Роспотребнадзор

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...