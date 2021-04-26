Пскович сколотил банду недобросовестных электриков в Новгородской области

18:59, 26 апреля 2021, ПАИ

Уголовный розыск УМВД России по Новгородской области пресёк противоправную деятельность общества с ограниченной ответственностью, оказывавшего услуги по установке и монтажу приборов учёта электроэнергии, сообщает пресс-служба УМВД России по Новогородской области

Как предварительно установили оперативники, компанию организовал 32-летний житель Пскова.

В 2019 году он принял на работу трёх новгородцев, которым предложил вести совместный криминальный бизнес. Он обучил их профессионально разбираться в приборах учёта электроэнергии, основам законодательства об электроэнергетике, а также психологическим приёмам убеждения и аргументации при общении с гражданами, сообщили в полиции.

В дальнейшем эти сотрудники обходили многоквартирные дома и убеждали в основном пожилых жителей Новгородской области в том, что им необходимо менять счётчики. За замену пенсионеры должны были хорошо заплатить.

Счета, выставляемые подозреваемыми, варьировались от 6 до 10 тысяч рублей. Полученные незаконным путём денежные средства руководитель организации распределял между собой и подчинёнными.

Следственным управлением УМВД России по Новгородской области в отношении руководителя и трех сотрудников организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УКРФ.

На сегодняшний день установлена причастность фигурантов к совершению нескольких эпизодов противоправной деятельности в Батецком, Крестецком и Чудовском районах.

В рамках расследования уголовного дела полицейскими при содействии бойцов ОМОН «Варяг» Управления Росгвардии проведены обыски в офисе организации, а также по местам жительства участников организованной группы, в ходе которых изъяты финансово-хозяйственные документы, приборы учёта электроэнергии и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

По ходатайству следствия и решению суда в отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.