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Происшествия

Более 22 тысяч пачек сигарет пытались перевезти через границу в Псковской области

Более 22 тысяч пачек сигарет белорусского производства выявили в вагонах двух составов поездов сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Они следовали в Латвию через железнодорожный пункт пропуска «Посинь». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Более 22 тысяч пачек сигарет пытались перевезти через границу в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

В вагоне были обнаружены посторонние вложения с подсолнечным шротом. В брикетах, обтянутых пленкой, находилось 11 тысяч пачек белорусских сигарет.

Кроме того, за несколько дней до этого сотрудники таможенного поста и Погрануправления ФСБ установили, что две технологические полости одного вагона другого состава поезда используются не по назначению. При осмотре тайников они обнаружили 11 240 пачек белорусских сигарет. Оба вагона следовали в адрес латвийских организаций.

«В первом случае злоумышленники решили испробовать простой способ незаконного перемещения табачной продукции, во втором – специально подготовили вагон для перемещения незадекларированного товара: выпилили отверстия, закрепили крышки магнитами и замаскировали их краской под цвет вагона. Даже не забыли нанести краску, пытаясь имитировать загрязнение вагона. Предварительная стоимость табачной продукции и в первом, и во втором случаях превышает один миллион рублей», – рассказал начальник таможенного поста ЖДПП «Посинь» Виктор Семенов.

Сигареты были изъяты. Также возбуждены дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников). На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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