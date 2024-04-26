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Происшествия

Более 30 пачек масла украла псковичка из магазина для перепродажи

Более 30 пачек масла украла женщина из магазина для дальнейшей перепродажи, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Более 30 пачек масла украла псковичка из магазина для перепродажи. Фото: ПАИ

В январе 2024 года псковичка отправилась в магазин самообслуживания, чтобы украсть какой-нибудь товар для дальнейшей перепродажи.

В магазине она направилась к молочной продукции и, пока за ней никто не наблюдал, взяла с полки сливочное масло, положила его сначала в корзину, а затем переложила в свою спортивную сумку. Кроме того, она взяла с полки также три банки энергетика, которые также спрятала в сумку, и ушла из магазина. Всего женщина украла товар на сумму 4 200 рублей.

Украденное она продала ранее незнакомым людям за 2000 рублей.

Теперь псковичка обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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