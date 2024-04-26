Два человека погибли при столкновении фур на трассе в Себежском районе

10:39, 26 апреля 2024, ПАИ

Два человека погибли при столкновении фур на трассе в Себежском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение грузовиков MAN и DAF произошло на трассе М9 у деревни Заситино.

В результате ДТП погибли 41-летний и 30-летний мужчины.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.