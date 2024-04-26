Два человека погибли при столкновении фур на трассе в Себежском районе
Два человека погибли при столкновении фур на трассе в Себежском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение грузовиков MAN и DAF произошло на трассе М9 у деревни Заситино.
В результате ДТП погибли 41-летний и 30-летний мужчины.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.
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