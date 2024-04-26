Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с карты

17:42, 26 апреля 2024, ПАИ

Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты пенсионерки, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

31 марта женщина нашла на кассе в супермаркете забытую банковскую карту и купила с помощью неё продукты и лекарства более чем на три тысячи рублей.

Оказалось, что карта принадлежит 76-летней пенсионерке, которая, как увидела пропажу средств со счёта, обратилась в полицию.

На псковичку завели уголовное дело и передали его в суд. Ей грозит до шести лет тюрьмы либо денежный штраф.