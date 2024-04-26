Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с карты
Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты пенсионерки, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
31 марта женщина нашла на кассе в супермаркете забытую банковскую карту и купила с помощью неё продукты и лекарства более чем на три тысячи рублей.
Оказалось, что карта принадлежит 76-летней пенсионерке, которая, как увидела пропажу средств со счёта, обратилась в полицию.
На псковичку завели уголовное дело и передали его в суд. Ей грозит до шести лет тюрьмы либо денежный штраф.
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