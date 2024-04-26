Ребёнок пострадал в результате ДТП с участием большегруза в Псковском районе
Столкновение автомобиля Mitsubishi Space Star и большегруза Volvo произошло у деревни Подборовье-1 в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал девятилетний ребёнок. Его госпитализировали в медучреждение с различными травмами.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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