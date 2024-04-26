Ребёнок пострадал в результате ДТП с участием большегруза в Псковском районе

15:49, 26 апреля 2024, ПАИ

Столкновение автомобиля Mitsubishi Space Star и большегруза Volvo произошло у деревни Подборовье-1 в Псковском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадал девятилетний ребёнок. Его госпитализировали в медучреждение с различными травмами.

На месте работали медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.