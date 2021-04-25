Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном

20:47, 26 апреля 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 26 апреля, провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которых лидеры двух стран обсудили Украину, Нагорный Карабах и ситуацию со взаимной высылкой дипломатов, сообщает агентство «France Press» со ссылкой на Елисейский дворец. Об этом сообщает РИА Новости.

Особое внимание лидеры уделили внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность эскалацией напряжённости в Донбассе. Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует минские соглашения.

По просьбе Макрона Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий. Макрон информировал Путина о прошедших в Париже переговорах с Зеленским

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