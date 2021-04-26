Эстония и Финляндия хотят построить подводный тоннель между столицами
Финляндия и Эстония не отказались от идеи построить тоннель под Финским заливом между своими столицами - сегодня страны подписали меморандум о сотрудничестве в транспортном секторе.Об этом сообщило РИА Новости.
Расстояние между Таллином и Хельсинки напрямую - 82 километра. Проект тоннеля предусматривает строительство подводной части в Финском заливе длиной от 50 до 70 километров и глубиной до 200 метров. Предусматривается только железнодорожное сообщение.
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