Полистовский заповедник приглашает фотографов-волонтёров

14:38, 27 апреля 2021, ПАИ

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Полистовский заповедник приглашает фотографов на волонтёрский фототур, который состоится с 7 по 10 июня, сообщается в группе заповедника в «ВКонтакте».

Волонтёров ждёт экскурсия по заповеднику, прогулка на болотоступах по верховому болоту, бесплатное размещение в гостевом доме и знакомство с историей и бытом деревни Гоголево.

Заявки принимаются до 25 мая по электронной почте: press@polistovsky.ru.

Заявка должна содержать ФИО, город, информацию об используемой фототехнике и портфолио.