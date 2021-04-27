Полистовский заповедник приглашает фотографов-волонтёров
Полистовский заповедник приглашает фотографов на волонтёрский фототур, который состоится с 7 по 10 июня, сообщается в группе заповедника в «ВКонтакте».
Волонтёров ждёт экскурсия по заповеднику, прогулка на болотоступах по верховому болоту, бесплатное размещение в гостевом доме и знакомство с историей и бытом деревни Гоголево.
Заявки принимаются до 25 мая по электронной почте: press@polistovsky.ru.
Заявка должна содержать ФИО, город, информацию об используемой фототехнике и портфолио.
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