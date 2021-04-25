ПИФ на вырост: клиенты РСХБ все чаще дарят детям не игрушки, а финансовые инструменты

10:32, 27 апреля 2021, ПАИ

Эксперты ООО «РСХБ Управление Активами» отметили рост спроса клиентов на покупку паев открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) для своих наследников: по итогам 2020 года число таких приобретений выросло более чем на 30%. Инвестиционный бум и рост финансовой грамотности, по мнению экспертов, в будущем сильно «омолодит» инвестора, а до конца 2021 года спрос на покупку ОПИФов в подарок детям может вырасти почти вдвое.

По итогам 2020 года количество приобретенных паев ОПИФ, где собственником является ребенок, выросло более чем на 30% по сравнению с 2019 г. А в 1 квартале 2021 года количество клиентов ООО «РСХБ Управление Активами», подаривших ОПИФы детям, составило 60% от количества аналогичных клиентов в 2020 году и 79,6% в 2019 году.

«Запрос на инструменты, где собственником выступают дети клиентов, растет с каждым годом. ОПИФ − это инструмент долгосрочного роста по цене игрушки из супермаркета, и неудивительно, что финансово грамотные инвесторы, которых с каждым днем становится все больше, предпочитают дарить паи фондов будущим наследникам. Низкий порог входа, простота формирования доходности и репутация надежного инструмента на российском фондовом рынке − все это делает паи ОПИФ оптимальным продуктом для формирования психологии будущего инвестора», − отметил генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.

Владельцем ОПИФа можно стать с самого рождения: управляющая компания открывает счет на ребенка, он же является владельцем паев ОПИФ, при этом родитель является его законным представителем. До 18 лет владелец может погашать, обменивать или передавать паи по запросу/разрешению своего законного представителя (отца или матери) и с разрешения органов опеки. Получить разрешение органа опеки можно путем обращения в соответствующие уполномоченные органы. В 18 лет владелец паев приобретает полную дееспособность и может распоряжаться имуществом без согласия законных представителей или органа опеки.

Возраст самого молодого «покупателя» в ООО «РСХБ Управление Активами» − 8 лет. В числе причин покупки ОПИФов для своих наследников клиенты указывают желание научить инвестировать с детства и формирование финансовой подушки в долгосрочной перспективе.

«Практика дарить детям финансовые инструменты, в том числе паи открытых паевых инвестиционных фондов, в Европе и Америке уже давно стала общепринятой. Мы уверены, что в России с активным развитием фондового рынка и в целом с ростом финансовой грамотности такая традиция тоже станет широко популярной. В целом, судя по темпам, до конца 2021 года спрос на покупку паев ОПИФ в подарок вырастет не менее чем на 40%», − прокомментировал Роман Серов.