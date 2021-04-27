Александр Котов принимает участие в заседании Совета законодателей

11:10, 27 апреля 2021, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в День российского парламентаризма принимает участие в заседании Совета законодателей. Встреча проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга – впервые в очном формате после начала пандемии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты и сенаторы обсудят задачи по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию – часть законов, которых коснутся изменения, относится к вопросам совместного ведения, речь, в частности, идёт о выплатах пособий. Нормативные акты должны вступить в силу с 1 июля, но прежде пройти рассмотрение в субъектах, а уж потом пройти окончательное чтение в нижней палате российского парламента.

Ещё один блок вопросов повестки связан с пандемией коронавирусной инфекции. Ожидается, что перед Советом законодателей выступит президент РФ Владимир Путин.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации – это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учреждённый в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.