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Политика

Александр Котов принимает участие в заседании Совета законодателей

Председатели заксобраний Северо-Западного округа

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в День российского парламентаризма принимает участие в заседании Совета законодателей. Встреча проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга – впервые в очном формате после начала пандемии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Депутаты и сенаторы обсудят задачи по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию – часть законов, которых коснутся изменения, относится к вопросам совместного ведения, речь, в частности, идёт о выплатах пособий. Нормативные акты должны вступить в силу с 1 июля, но прежде пройти рассмотрение в субъектах, а уж потом пройти окончательное чтение в нижней палате российского парламента.

Ещё один блок вопросов повестки связан с пандемией коронавирусной инфекции. Ожидается, что перед Советом законодателей выступит президент РФ Владимир Путин.

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации – это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания Российской Федерации, учреждённый в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.

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