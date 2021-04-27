Ввоз крупной партии контрабандных сигарет пресекли сотрудники таможни на российско-латвийской границе

18:07, 27 апреля 2021, ПАИ

На российско-латвийской границе сотрудники таможни пресекли ввоз крупной партии контрабандных сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Пять тысяч пачек контрабандных сигарет обнаружены в вагонах с кормовыми добавками на таможенном посту ЖДПП Посинь на российско-латвийской границе.

При таможенном досмотре железнодорожного вагона выявлено десять брикетов с сигаретами.

Пломбы отправителя на вагоне не были нарушены и их номера соответствовали данным, представленным в документах. Однако при вскрытии загрузочных люков сотрудники обнаружили брикеты с упакованной табачной продукцией.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ.