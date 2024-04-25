Девушку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Девушку госпитализировали в результате наезда автомобиля в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель Kia допустил наезд на 21-летнюю девушку у дома № 8 на улице Звёздной в Пскове.
В результате ДТП пешехода госпитализировали в медучреждение.
На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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