13-летняя великолучанка пострадала из-за горевшего в подъезде мусора

09:57, 26 апреля 2024, ПАИ

13-летняя девочка пострадала в Великих Луках из-за горевшего в подъезде мусора, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Возгорание мусора произошло 25 апреля в 15:42 на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Ленина. Огонь повредил стену, также закопчен подъезд.

Кроме того, во время пожара пострадала 13-летняя девочка. Её доставили в медучреждение для оказания помощи. Также спасены три человека, из них один ребёнок. Жилой дом от огня удалось спасти.

Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Также 25 апреля в 18:45 возгорание произошло в жилом доме на улице Центральной в деревне Щир Стругокрасненского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Спасены гараж и пять хозпостроек.