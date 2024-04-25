Несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов выявили в Великолукском районе

17:46, 25 апреля 2024, ПАИ

Несанкционированную свалку твёрдых бытовых отходов выявили сотрудники Россельхознадзора в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, в марте этого года сотрудники Россельхознадзора провели выездное обследование земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 437,8 гектара в Великолукском районе.

По результатам контрольного мероприятия установлено, что земельные участки зарастают древесно-кустарниковой (березами, ивами, ольхой) и сорной растительностью (луговым васильком, полынью).

На площади 0,09 гектара одного из участков выявлена несанкционированная свалка твёрдых бытовых отходов (автомобильные покрышки, брёвна, ветки, доски, битое стекло, строительный мусор, пластиковые и стеклянные бутылки), обнаружены признаки сжигания бытовых отходов.

Сотрудники Россельхознадзора объявили правообладателю земельных участков предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также они предложили правообладателю провести мероприятия по защите земель от зарастания многолетней сорной и древесно-кустарниковой растительностью, очистить от отходов производства и потребления, ввести участки в сельскохозяйственный оборот.