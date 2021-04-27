Татьяна Голикова: Ситауация с коронавирусом в стране достаточно стабильная. Но это хрупкая стабильность

18:18, 27 апреля 2021, ПАИ

Сегодня одной из тем заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ стала пандемия коронавируса, ее вызовы и решения проблем.Об этом рассказал сайт Государственной Думы.

С подробным докладом об эпидемиологической ситуации в стране выступила заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

Она сообщила, что новые штаммы COVID-19 выявлены в 54 регионах России: «В 48 регионах — британский штамм, в 11 регионах – южноафриканский, и в 22 — штаммы, которые циркулируют на территории РФ, но имеют отдельные мутации».

«Распространение вируса идет, – сказала Татьяна Голикова. — Хотя мы считаем, что ситуация в России жестко поставлена на контроль». По ее словам, ситуация «достаточно стабильна», но «это хрупкая стабильность».

«Во всех случаях мы проводим необходимые мероприятия. Наши вакционные препараты эффективны и против британского, и против южноафриканского штамма», — подчеркнула заместитель Председателя Правительства РФ.

Также она рассказала, что на сегодняшний день свободны 28 % из 106 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом.

«Вакцинированы сегодня на утро первым компонентом 12,1 млн наших граждан и 7,7 млн наших граждан вакцинированы полностью», — сказала заместитель Председателя Правительства РФ.



Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, уровень тестирования на COVID-19 «выше нормативного», хотя некоторые регионы по этим показателям пока отстают.

Татьяна Голикова сообщила, что за 2020 год на цели борьбы с пандемией и на поддержку здравоохранения только из федерального бюджета было направлено 609 млрд рублей, 265 млрд «мы уже направили на эти цели в этом году».

Она напомнила, что средства выделялись не только на поддержку медицины, но и на поддержку граждан и экономики в условиях пандемии.

За прошедший период 2021 года в лечении коронавируса были задействованы 920 тыс. медработников, им выплачены 72 млрд рублей за работу в «красной» зоне, заявила заместитель Председателя Правительства РФ.

В своем выступлении Татьяна Голикова также остановилась на вопросах проведения диспансеризаций, в том числе для выявления возможных последствий коронавируса, поскольку влияние этой болезни до сих пор окончательно не изучено.

Председатель ГД Вячеслав Володин в свою очередь призвал Правительство РФ взять на контроль вопрос реабилитации граждан, переболевших коронавирусом.

«Этот вопрос требует отдельного разговора и изучения», — сказал он и отметил, что перенесенное заболевание сказывается на сердечно-сосудистой, дыхательной, опорно-двигательной, нервной и других системах организма.