Владимиру Путину шьёт уральский дизайнер

20:52, 27 апреля 2021, ПАИ

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Еще недавно все обсуждали рыжую дубленку и полукомбинезон, какие были у президента России Владимира Путина во время его отдыха в тувинской тайге, и тут вдруг новый тренд – теперь все хотят себе такой же спортивный костюм, как у главы государства. Тот самый, который на совещании по ситуации в легкой промышленности прошлым летом директор екатеринбургской цифровой швейной фабрики Дмитрий Шишкин предложил сшить персонально для главы государства. Об этом написала «Комсомольская правда».

- Будет очень здорово, - поддержал тогда дизайнера Владимир Путин.

Сказано – сделано. Костюм входит в коллекцию Putin Team, которую швейная фабрика Дмитрия Шишкина разработала вместе с Минпромторгом и впервые показала на выставке Иннопром-2019.

- Мы передавали через Минпромторг не только костюм, но и полную капсульную коллекцию одежды, отшитой для Владимира Владимировича по его индивидуальным меркам. Там и спортивные костюмы, и футболки, и толстовки поло, и бейсболки. Много вещей, - рассказывает Дмитрий Шишкин. – Примерные размеры для одежды нам предоставили в Минпромторге. Плюс мы провели сравнительный анализ по фотографиям и видео с президентом, чтобы правильно сшить изделие.

Но вот что точно известно – после того, как главе государства передали этот спортивный костюм, у швейной фабрики появилось множество клиентов, пожелавших обзавестись таким же спортивным костюмом.

Кстати, позволить себе такой костюм могут многие. На швейной фабрике отмечают, что выпускают одежду среднеценового сегмента. А сам костюм стоит в пределах девяти тысяч рублей.