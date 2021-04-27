Мужчина пострадал в результате ДТП в Порховском районе

22:08, 27 апреля 2021, ПАИ

Мужчина в результате ДТП в Порховском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».

По предварительной информации, 27 апреля около 21:00 вблизи деревни Нестрино произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Daewoo» и «Citroen». В результате ДТП пострадал мужчина.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиция и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.