Мужчина пострадал в результате ДТП в Порховском районе
Мужчина в результате ДТП в Порховском районе. Об этом сообщил корреспондент газеты «Порховский вестник».
По предварительной информации, 27 апреля около 21:00 вблизи деревни Нестрино произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «Daewoo» и «Citroen». В результате ДТП пострадал мужчина.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиция и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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27 апреля 2021
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