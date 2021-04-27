В псковских отелях шквал бронирования мест

22:58, 27 апреля 2021, ПАИ

В отелях Пскова для туристов почти не осталось мест. Шквал бронирования вызвали длинные майские каникулы. Об этом «Псковской правде» сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова.

По ее словам, Псков бронируют очень активно, размещение в отелях, в первую очередь. «Продлевают бронирование, которое было с 1 по 3 мая, или бронируют накануне заезда на 8 мая. Наверное, в такой суматохе пока не до планирования экскурсий, хотя мы выставили экскурсии по Пскову и в Изборск-Печоры на появившиеся выходные даты», - отметила Светлана Баранова.

Однако по выездному туризму картина не изменилась. «Если говорить об отдыхе наших горожан, то здесь всплеска интереса к поездкам, увы, не замечено», - сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии.