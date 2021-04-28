Два безымянных солдата времён Великой Отечественной войны обрели имена

00:01, 28 апреля 2021, ПАИ

Шесть красноармейцев времён Великой Отечественной войны подняли поисковики в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной Телерадиокомпании Псков. Ребята поискового отряда обнаружили четыре смертных медальона - два из них будут отправлены на экспертизу. А по двум другим удалось опознать бойцов. Это - Фрол Тютиков и Григорий Галузин из Пермского края. Репортаж Ларисы Чуриковой.

Для работы в полях подходит только короткий период, когда снег уже стаял, а высокой травы ещё нет. Металлоискателями обследуют местность, две группы поисковиков – на раскопах. Останки красноармейцев в районе деревни Бегуново находят каждый год. Людей здесь погибло много.

Всё не зря, даже если родственников не осталось. Поднятых красноармейцев перезахоронят на воинских мемориалах. Через восемьдесят лет, наконец, и почести, и покой.