Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Два безымянных солдата времён Великой Отечественной войны обрели имена

Солдат ищут по медалям.Фото ГТРК Псков

Шесть красноармейцев времён Великой Отечественной войны подняли поисковики в Невельском районе. Об этом ПАИ  сообщили в Государственной Телерадиокомпании Псков. Ребята поискового отряда обнаружили четыре смертных медальона - два из них будут отправлены на экспертизу. А по двум другим удалось опознать бойцов. Это - Фрол Тютиков и Григорий Галузин из Пермского края. Репортаж Ларисы Чуриковой.

Для работы в полях подходит только короткий период, когда снег уже стаял, а высокой травы ещё нет. Металлоискателями обследуют местность, две группы поисковиков – на раскопах. Останки красноармейцев в районе деревни Бегуново находят каждый год. Людей здесь погибло много. 

Всё не зря, даже если родственников не осталось. Поднятых красноармейцев перезахоронят на воинских мемориалах. Через восемьдесят лет, наконец, и почести, и покой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

28 апреля 2021

Два безымянных солдата времён Великой Отечественной войны обрели имена

27 апреля 2021

Михаил Ведерников поручил проработать решение проблем гдовской деревни Вейно
27 апреля 2021

«Губернаторский дневник» призывает к участию не только отличников
27 апреля 2021

Татьяна Голикова: Ситауация с коронавирусом в стране достаточно стабильная. Но это хрупкая стабильность
27 апреля 2021

Комиссия Совета законодателей единогласно поддержала предложение псковских депутатов
27 апреля 2021

Александр Котов принимает участие в заседании Совета законодателей
26 апреля 2021

Юлия Лысова будет участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия»
25 апреля 2021

Владимир Путин выпустил указ, запрещающий США нанимать на работу россиян в дипкорпус


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...