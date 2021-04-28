С 4 по 8 мая Госавтоинспекция Псковской области будет работать в обычном режиме
С 4 по 8 мая Госавтоинспекция Псковской области будет работать в обычном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.
Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться по привычному графику.
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:
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Вторник
04.05.2021
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Среда
05.05.2021
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Четверг
06.05.2021
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Пятница
07.05.2021
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Суббота
08.05.2021
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Часы работы
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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