С 4 по 8 мая Госавтоинспекция Псковской области будет работать в обычном режиме

10:34, 28 апреля 2021, ПАИ

С 4 по 8 мая Госавтоинспекция Псковской области будет работать в обычном режиме, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться по привычному графику.

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области: