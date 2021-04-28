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Культура

Афиша Псковского музея-заповедника на майские праздники

Фото Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник подготовил программу мероприятий на майские выходные. Об этом сообщается в группе музея в «ВКонтакте».

С 1 по 10 мая Псковский музей организует для родителей и детей праздничные мероприятия.

2, 4 и 10 мая в 11:00 и 13:00 в главном здании Псковского музея-заповедника на Некрасова, 7 будет открыта экспозиция «Пасхальная история на псковской иконе».

2, 5 и 9 мая в 11:00, 12:00 и 13:00 во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2 состоится фольклорное представление, посвящённое весенне-летним обрядам и праздникам народного календаря.

3 и 8 мая в 11:00, 13:00 и 15:00 во Дворе Постникова пройдёт детская экскурсия по старинному купеческому дому «В гости к профессору Мешкову».

1, 4 и 10 мая в 11:00 и 13:00 во Дворе Постникова состоится интерактивная программа «Как мещанка Марфа в лавку ходила», которая познакомит с историей торговли в Пскове конца 19 – начала 20 века.

7 и 8 мая в 11:00 и 13:00 во Дворе Постникова состоится программа, которая познакомит с историей и традициями русского чаепития.

1 и 9 мая в 11:30 и 13:30 состоится прогулка по набережной реки Псковы с рассказом об истории Пскова и значении рек в жизни города. Сбор группы состоится у Приказной палаты.

5, 6 и 7 мая в 11:30 и 13:30 у Варлаамовской башни по адресу Леона Поземского, 46 состоится интерактивное занятие «Башня, стерегущая город», которое познакомит с историей одной из самых больших башен псковской крепости.

Дополнительную информацию можно получить по телефону +7811229-22-60.

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