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Политика

Юрий Сорокин предложил упростить охранные правила при косметическом ремонте памятников

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания. На фото: Юрий Сорокин

Депутаты Псковского областного Собрания подготовят обращение в комитеты по культуре и по охране объектов культурного наследия Псковской области с замечаниями и предложениями, касающимися принципов организации ремонта и поддержания состояния памятников, расположенных в регионе в удовлетворительном состоянии. Соответствующие решение приняли депутаты на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике регионального парламента 28 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе заседания члены «бюджетного» комитета рассмотрели проект постановления администрации Псковской области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области». С докладом выступил заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания.

После выступления докладчика слово взял вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. «Мы много говорим о культуре и туризме в Псковской области. Что привлекает к нам туристов из других регионов и что они хотят увидеть в первую очередь? Конечно, это наши древние церкви и храмы. К сожалению, многие памятники находятся в плачевном состоянии, но когда искренне хочешь помочь привести их в порядок, оказывается, что сделать это очень непросто», – отметил он.

По мнению вице-спикера, в настоящий момент в Псковской области отношение к памятникам культуры слишком зарегулированы. Из-за этого, по его мнению, возникают препоны для тех, кто мог бы и хотел помочь. 

«Нужно упростить охранные правила в тех случаях, когда ремонт не связан с перестройкой и изменением конструкций, а касается исключительно выполнения косметических работ: облупившиеся стены побелить, подкрасить что-то или заменить доски, которые в нашем климате от снега и воды пришли в негодность», – отметил парламентарий.

Однако даже для таких косметических работ необходимо проводить экспертизы и инициировать конкурсы, заметил Юрий Сорокин. «Это очень удлиняет процесс, а у строительных организаций к таким конкурсам интереса нет, потому что объёмы работ небольшие», – добавил депутат.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания Борис Полозов счёл доводы Юрия Сорокина обоснованными и предложил коллегам подготовить письмо в адрес руководителей комитета по культуре и комитета по охране объектов культурного наследия. Депутаты единогласно проголосовали за это решение.

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