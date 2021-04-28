«Кот Пушок уже радуется»: акция по обмену макулатуры на саженцы состоится в Пскове 29 апреля

12:34, 28 апреля 2021, ПАИ

29 апреля с 11:00 до 15:00 в Пскове на улице Труда, 50 состоится акция по обмену макулатуры на саженцы. Об этом пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

Организатором акции выступает социально-экологический проект «Круг жизни». Псковичам также предложат посадить деревья.

«Кот Пушок уже радуется саженцам. Псковичи, успейте получить радость и вы», – поделилось руководство «Круга жизни».

Кроме того, завтра состоится первая благотворительная посадка саженцев в Псковской области, которую проведут представители проекта. Местом высадки кустарников была выбрана территория у Красногородской школы-интерната.