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Экономика

Товары для сада и огорода могут купить псковичи в гипермаркете «Маяк»

Гипермаркет низких цен «Маяк» на улице Леона Поземского, 123д в Пскове предлагает горожанам широкий выбор товаров для дачи.

Ни один садовод не обойдётся без поливочного шланга — в «Маяке» его можно купить за 451,9 рубля (ПВХ армированный трехслойный 3/4, 20 м).

Распылитель пневматический на 2 литра стоит 296,9 рубля. Применяется для разбрызгивания различных жидкостей, в том числе и химикатов.

Садовая сетка квадратная 15х15 (1.0х10) «Зеленый луг» продаётся за 512,9 рубля. Она предназначена для применения при устройстве заборов, ограждений, беседок, в качестве опоры для вьющихся растений.

Плодородный грунт «Секреты роста» универсальный объемом 10 л предлагается за 37,9 рубля, 60 л - за 166 рублей.

Также хороший урожай обеспечат удобрение «Кальций-аммиачная селитра» 0,9 кг за 52,9 рубля и удобрение «Находка» для цветов 1 кг концентрат на 1000 л за 207,9 рубля.

Органическое удобрение «Фитоэнерготоник» объемом 5л можно купить за 127 рублей.

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