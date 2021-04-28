Губернатор Псковской области поддержал идею финансового поощрения самых активных ТОСов региона

21:16, 28 апреля 2021, ПАИ

28 апреля прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями территориальных общественных самоуправлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации. В мероприятии приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации области Елена Тимашова, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская.

Глава региона в первую очередь поздравил победителей конкурса проектов местных инициатив 2021 года. В общей сложности победителями признаны 107 заявок. На реализацию проектов направлено почти 20 млн рублей. Михаил Ведерников отметил, что это существенная сумма, которая позволит решить множество насущных вопросов местного уровня. Губернатор также напомнил, что ежегодно количество выделяемых ТОСам средств увеличивается — сейчас общая сумма почти в 6 раз больше, чем выиграли первые победители конкурса в 2019 году.

«Это здорово, потому что дает возможность абсолютно в другом объеме решать насущные задачи жителей региона. Тем не менее, считаю, что потенциал ТОСов намного шире. Его нужно использовать не только в рамках регионального конкурса. Многие мои коллеги согласны с тем, что вам под силу более важные стратегические задачи. Прежде всего, нам хотелось бы, чтобы территория Псковской области без исключений была разделена между ТОСами. Чтобы в каждом городском и сельском поселении существовали ТОСы, и даже не по одному. Это позволит вовлекать еще больше людей в решение проблем, а ТОСам — объединять проекты и получать гораздо более существенную региональную поддержку», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Вместе с тем Глава региона обратил внимание на роль ТОСов и взаимоотношение их с органами власти. «Власть должна работать над существующими проблемами, решать их. Но вовлечение в эту работу граждан тоже важно и необходимо, чтобы они, в том числе, вели и контроль за тем, как решаются наиболее приоритетные задачи», — отметил Губернатор.

Говоря о расширении возможностей для реализации проектов ТОСов, глава региона отметил наличие у самоуправлений нескольких важнейших инструментов. Прежде всего, это рейтинговое голосование по выбору территорий, которые получат финансирование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» — проект, который реализуется под эгидой Минстроя РФ при поддержке партии «Единая Россия».

Новая программа — инициативное бюджетирование. «Это будет хорошая региональная программа, где определенная часть финансирования будет направляться на исполнение наиболее приоритетных по мнению жителей муниципалитетов проектов», — проинформировал Михаил Ведерников, отметив, что на реализацию программы в 2022 году будет заложено до 20 млн рублей.

В продолжение мероприятия губернатор в режиме открытого диалога пообщался с представителями ТОСов на актуальные темы. Стороны обсудили организационные вопросы, а также озвучены предложения по повышению эффективности работы общественников в муниципалитетах. В ходе общения глава региона поддержал идею финансового поощрения самых активных ТОСов региона. Инициатива может быть внедрена уже в следующем году.

В завершение мероприятия глава региона анонсировал проведение в 2021 году второго конкурса проектов местных инициатив среди ТОСов, бюджет которого составит 5 млн рублей.