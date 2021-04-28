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Политика

Начала работу 49-я сессия Псковской городской Думы

29 апреля стартовала очередная, 49-я сессия Псковской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

На заседании присутствует 21 депутат.

В основной повестке значится 37 основных вопросов. В частности, депутаты рассмотрят вопросы об изменении бюджета Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, заслушают доклад об исполнении городского бюджета за прошлый год, обсудят присвоение названий улицам в посёлке Силово-Медведово, выберут кандидатуры на руководящие должности муниципальных организаций.

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