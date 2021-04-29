Здание архива горит в Гдове

12:43, 29 апреля 2021, ПАИ



Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива



Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива



Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива



Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива







Здание архива горит в Гдове, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».

Возгорание произошло около 12 часов дня на улице Карла Маркса, 2. Загорелось одно из хранилищ гдовского архива. В здании хранятся документы с 1944 года.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.