Здание архива горит в Гдове
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Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива
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Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива
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Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива
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Фото: Загорелось одно из хранилищ гдовского архива
Здание архива горит в Гдове, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
Возгорание произошло около 12 часов дня на улице Карла Маркса, 2. Загорелось одно из хранилищ гдовского архива. В здании хранятся документы с 1944 года.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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