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Судьба ребёнка

Какие оценки засчитываются в акции «Губернаторский дневник»

Фото: ПАИ

В Псковской области проходит конкурс для школьников «Губернаторский дневник», победители которого смогут встретиться на чаепитии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Организатор конкурса - газета «Комсомольская правда в Пскове» рассказала о главном правиле участия.

Желающие принять участие в конкурсе часто спрашивают, можно ли брать оценки для «Губернаторского дневника» из своего школьного дневника? Организаторы отвечают, что для того, чтобы заполнить конкурсный бланк оценок, необходимо вместе с классным руководителем выписать их именно из классного журнала.

Также нужно не забыть заверить бланк у директора школы и получить от него подпись и печать.

«Губернаторский дневник» призывает к участию не только отличников.

Победительница псковской акции «Губернаторский дневник» рассказала о работе моделью.

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