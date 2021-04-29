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Общество

Девять попыток самоубийств детей произошло в Псковской области в 2020 году

В Псковской области в 2020 году зарегистрировано девять попыток самоубийств детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова, выступая с ежегодным докладом на 57-й сессии Псковского областного Собрания 29 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Это боль души. Каждый потерянный ребенок – это больные темы», – подчеркнула Наталия Соколова. Она также отметила, что любая информация о гибели, травматизме детей приходит к ней в течение 10-15 минут.

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский сообщил, что в Великих Луках шестиклассник покончил жизнь самоубийством. «На днях Великие Луки сотрясла очередная трагедия – ребёнка не стало», – сказал депутат. По его словам, есть информация, что трагедия с ребёнком произошла на фоне расовой дискриминации. «Прошу вас взять эту ситуацию на контроль и разобраться. Прошу вмешаться лично», – попросил депутат Наталию Соколову.

Детский омбудсмен подчеркнула, что лично будет разбираться в ситуации, но пока информация о расовой дискриминации не подтверждается. «Но будем рассматривать вопрос. Ребёнок был успешный, хорошо учился, семья нормальная», – сказала она.

В ходе ежегодного доклада Наталия Соколова также сообщила, что за 2020 год в её адрес поступило 241 зарегистрированное обращение (в данную статистику не включены 38 обращений, которые поступили в общественные приёмные уполномоченного в районах области) от граждан и организаций Псковской области и других регионов России в защиту прав несовершеннолетних. Во время приёма граждан принято 54 заявителя (в 2019 году – 280 обращений и 56 заявителей).

Наибольшее количество поступило из Пскова (139) и Великих Лук (44).

Тематика обращений жителей Псковской области в адрес уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области весьма разнообразна. Лидирующие позиции в структуре тем обращений занимают вопросы безопасности несовершеннолетних – 39,8 % (в 2019 – 36,2 %); вопросы и проблемы в сфере образования – 19,5 % от общего числа обращений (в 2019 – 22,5 %); проблемы выплат пособий и льгот – 14,1 % (в 2019 – 7,5 %); отношения, регулируемые семейным правом, – 10 % (в 2019 – 18,2 %); жалобы на действия / бездействие судебных приставов – 6,6 % (в 2019 – 4,6 %); проблемы в сфере здравоохранения – 5,8 % (в 2019 – 5,7 %); проблемы жилищного и материального характера – 3,3 % (в 2019 – 2,1%); иное – 0,8 % (в 2019 году – 3,2 %).

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