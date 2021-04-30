Лесозавод «Судома» начал сотрудничество с РЭЦ и Центром поддержки экспорта Псковской области

09:32, 30 апреля 2021, ПАИ

Лесозавод «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская область) начал сотрудничать с АО «Российский экспортный центр» и Центром поддержки экспорта Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе лесозавода. Следуя федеральной программе по наращиванию экспортного потенциала регионов, предприятие использует государственные инструменты поддержки для продвижения своей продукции на зарубежных рынках.

В рамках сотрудничества с государственными институтами поддержки экспорта «Судома» планирует развивать деловые контакты с иностранными компаниями, участвовать в международных отраслевых выставках и бизнес-миссиях, размещать информацию о продукции на зарубежных интернет-порталах и многое другое. Завод уже воспользовался рядом услуг по продвижению товаров, в частности информация о выпускаемой продукции размещена на крупнейших маркетплейсах Alibaba.com и Fordaq.com. Институтами развития экспорта ведутся переговоры в интересах «Судомы» с целью привлечения дополнительного пула заказчиков.

«Лесозавод «Судома» — это ориентированное на экспорт предприятие по глубокой переработке древесины. Мы изготавливаем для зарубежных клиентов порядка 90 % продукции. Информационно-аналитическое, консультационное и организационное содействие нашей внешнеэкономической деятельности со стороны РЭЦ и Центра поддержки экспорта способствует росту конкурентоспособности наших товаров и эффективности нашей деятельности. Развитие нашего экспортного потенциала — важный шаг на пути к формированию положительного имиджа Псковской области и повышению ее инвестиционной привлекательности», — прокомментировал коммерческий директор лесозавода «Судома» Олег Фокин.

Региональные центры поддержки экспорта вовлекают субъекты малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, содействуют их выходу на международные рынки товаров, услуг и технологий. В тесном сотрудничестве с государственными учреждениями и общественными организациями они способствуют сотрудничеству предприятий региона с иностранными компаниями.

Лесозавод «Судома» — ориентированное на экспорт предприятие по производству материалов из древесины для строительной и мебельной отраслей, в том числе термообработанных, импрегнированных, строганых и брашированных пиломатериалов, а также топливных брикетов RUF. Одно из ключевых направлений деятельности лесозавода — производство продукции из березы.

Это крупнейший в России и Восточной Европе производитель термообработанных пиломатериалов, сертифицированный FSC. 90 % продукции лесозавода «Судома» экспортируется.

Мощность по переработке сырья: 150 000 м3 в год. «Судома» — ключевое предприятие комплекса производств по глубокой деревопереработке в пгт Дедовичи. Основным поставщиком сырья выступает «Дедовичская Лесная Компания».

Комплекс производств по глубокой переработке древесины в пгт Дедовичи — инвестиционный проект по созданию интегрированного производства замкнутого цикла, использующего собственную ресурсно-сырьевую базу. Комплекс обеспечивает экологически чистую безотходную переработку древесины и быстрое восстановление лесосырьевой базы за счет посадочного материала с закрытой корневой системой из собственного питомника. В рамках проекта внедряется модель интенсивного лесопользования с замещением лиственных пород деревьев более ценными — хвойными, что призвано улучшить породный и качественный состав лесного фонда Псковской области. Комплекс включает лесозаготовительное подразделение («Дедовичская Лесная Компания»), лесовосстановительное подразделение — лесной питомник «Экополис», а также предприятие по глубокой переработке древесины — лесозавод «Судома».