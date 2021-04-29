Путешествуем вместе с «Лофтом»

16:33, 29 апреля 2021, ПАИ

Каждый пскович знает, где начинается Россия, ну а что дальше? На этот вопрос решило дать ответ креативное пространство «Лофт». Пока границы на замке и туристические тропы заросли ковидной пылью, путешествия остаются только в мечтах. При помощи проекта «Путешествуем вместе с «Лофтом» мечты превратятся в конкретный план с комментариями опытных любителей путешествий.

На протяжении цикла лекций спикеры расскажут о своём опыте пребывания в разных точках земного шара и постараются ответить на все интересующие слушателей вопросы.

28 апреля в «Лофте» состоялась первая встреча в рамках этого проекта. Псковичка Ульяна Ледок поведала о туризме в Танзании. Прошлой зимой девушка в одиночку провела в этой стране три недели.

О чем она говорила, в чем польза проекта и другие важные вопросы - смотрите в материале Псковского агентства информации.