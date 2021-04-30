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Международный день джаза отмечается 30 апреля

30 апреля отмечается Международный день джаза, пишет calend.ru.

О введении новой даты в календарь и установлении её празднования на 30 апреля Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года. Целью праздника его учредители обозначили «повышение степени информированности международной общественности о джазе как о силе, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми».

В настоящее время многие общественные организации, учебные заведения и частные лица, а также органы государственной власти оказывают поддержку продвижению джаза.

Джаз возник в конце XIX — начале XX века в США как синтез африканской и европейской культур и по сей день остается уникальной формой музыкального искусства.

Первый День джаза в 2012 году ознаменовался праздничной программой, которая включала в себя живые выступления музыкантов, мастер-классы и круглые столы с участием людей, внесших большой вклад в развитие этого искусства. В последующие годы подобные мероприятия стали традиционными.

Впервые слово «джаз» было упомянуто в печати 2 апреля 1912 года. А 8 марта 1929 года в Ленинграде прошла премьера представления «Теаджаз» — первая постановка джаз-оркестра Л. Утесова.

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