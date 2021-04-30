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Валерий Фальков: В ПсковГУ вырастет количество бюджетных мест по программам высшего образования

В опорном вузе Псковской области – ПсковГУ – вырастет количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022 – 2023 учебном году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, пишет РИА Новости.

Валерий Фальков подчеркнул, что увеличение бюджетных мест в вузах России идёт каждый год. В частности, в этом году 576 498 студентов смогут получить в стране высшее образование бесплатно. При этом более 73 % этого количества бюджетных мест было направлено в регионы.

Псковской области на 2022 – 2023 учебный год установлено более 1,8 тысячи бюджетных мест, что почти на 300 мест больше (на 19 %), чем было определено по итогам конкурса на период 2021 – 2022 годов. Направления с самым большим количеством мест — это образование и педагогические науки; информатика и вычислительная техника; сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Отметим, Псковский государственный университет вошёл в десятку российских региональных вузов с наибольшим абсолютным приростом контрольных цифр приёма по итогам состоявшегося конкурса. В ПсковГУ количество мест для абитуриентов на 2022 – 2023 года увеличено на 29 % и достигло 1 273.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию анонсировал открытие в предстоящие два года дополнительно 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70 % которых будут отведены регионам.

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