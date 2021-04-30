Пожарные спасли от огня ангар в Псковском районе
29 апреля в 13:27 произошло возгорание бесхозного строения в деревне Смуравьево-2. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В результате пожара огнем повреждена кровля строения. Прибывшими на место происшествия пожарными ликвидировано возгорание и спасен ангар, находящийся по соседству.
Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.
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