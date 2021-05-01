Михаил Ведерников прокомментировал запуск маршрута «Симферополь-Псков» с новой авиакомпанией

10:23, 01 мая 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прокомментировал запуск первого в этом году рейса по маршруту «Симферополь-Псков», который состоялся 30 апреля.

В еженедельном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram он рассказал, что маршрут будут обслуживать самые крупные самолёты из всех псковских направлений. Авиакомпания S7 поставила на маршрут эйрбасы с салоном вместительностью почти 150 пассажиров.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю до 28 сентября. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Стоимость билетов – от 2600 рублей.

«Самолёты из Пскова в Симферополь мы запустили в августе прошлого года, и этот авиамаршрут стал самым популярным туристическим направлением. Наполняемость самолётов составила почти 100%», - заметил Михаил Ведерников.