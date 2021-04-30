Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фотофакт: Первый самолет из Симферополя приземлился в псковском аэропорту

 

Первый самолет из Симферополя прилетел в Псков. Фото Арсений Тимашов.

30 апреля в 14.45 в аэропорту Пскова «Княгиня Ольга» приземлился первый самолет рейса Симферополь-Псков компании S7, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Псков первым самолетом прилетели 44 человека. В 15.35 борт отправится из Пскова в Симферополь. В обратном направлении полетит 135 человек. На регистрацию  первыми пришла семья с ребёнком. Малыш боялся лететь, и компания «S7 Airlines» подарила модель самолёта. Всем остальным пассажирам компания также вручает сегодня подарки.

 Крупнейшая частная авиакомпания S7 впервые начала взаимодействовать в Псковской областью. Преимуществом компании является то, что он обладает ведущими самолётами, все они не старше 10 лет, парк постоянно обновляется.

Теперь добраться из Пскова в Крым можно за три часа и 20 минут. Самолеты будут летать с 30 апреля по 28 сентября. Отправление из Пскова – в 15:35, вылет из Симферополя – в 11:30. Стоимость билетов начинается от 2 600 рублей, предельная стоимость – чуть больше 8 тысяч рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

30 апреля 2021

Парад Победы 9 Мая в Пскове пройдёт с ограниченным количеством зрителей
30 апреля 2021

Мир, труд, май, огород. Псковичи строят разные планы на майские праздники
30 апреля 2021

Праздничного салюта на 9 Мая в Пскове не будет
30 апреля 2021

Фотофакт: Первый самолет из Симферополя приземлился в псковском аэропорту
30 апреля 2021

Участники проекта Псковского Красного Креста получили к майским праздникам продуктовые наборы
30 апреля 2021

135 человек полетят первым в этом году рейсом из Пскова в Симферополь
30 апреля 2021

24 тысячи пассажиров составил пассажиропоток псковского аэропорта в этом году

30 апреля 2021

Нинель Салагаева: Аэропорт Пскова нуждается в строительстве нового терминала

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...