Фотофакт: Первый самолет из Симферополя приземлился в псковском аэропорту

15:01, 30 апреля 2021, ПАИ

30 апреля в 14.45 в аэропорту Пскова «Княгиня Ольга» приземлился первый самолет рейса Симферополь-Псков компании S7, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Псков первым самолетом прилетели 44 человека. В 15.35 борт отправится из Пскова в Симферополь. В обратном направлении полетит 135 человек. На регистрацию первыми пришла семья с ребёнком. Малыш боялся лететь, и компания «S7 Airlines» подарила модель самолёта. Всем остальным пассажирам компания также вручает сегодня подарки.

Крупнейшая частная авиакомпания S7 впервые начала взаимодействовать в Псковской областью. Преимуществом компании является то, что он обладает ведущими самолётами, все они не старше 10 лет, парк постоянно обновляется.

Теперь добраться из Пскова в Крым можно за три часа и 20 минут. Самолеты будут летать с 30 апреля по 28 сентября. Отправление из Пскова – в 15:35, вылет из Симферополя – в 11:30. Стоимость билетов начинается от 2 600 рублей, предельная стоимость – чуть больше 8 тысяч рублей.