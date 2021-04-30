Обнаружили «гранату» в Великих Луках
30 апреля обнаружили «гранату» в Великих Луках. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.
Около 21:30 на парковке ТЦ «Рубин» по улице Некрасова был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1.
На место происшествия прибыли все экстренные службы и оцепили территорию парковки. Однако, после исследования, «граната» оказалась флаконом туалетной воды в виде гранаты.
На данный момент оцепление с территории парковки снято.
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