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Происшествия

Обнаружили «гранату» в Великих Луках


 

30 апреля обнаружили «гранату» в Великих Луках. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Около 21:30 на парковке ТЦ «Рубин» по улице Некрасова был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1. 

На место происшествия прибыли все экстренные службы и оцепили территорию парковки. Однако, после исследования, «граната» оказалась флаконом туалетной воды в виде гранаты. 

На данный момент оцепление с территории парковки снято.

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