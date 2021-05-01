Псковский СК проводит проверку по инциденту с отрованной рукой у рабочего
В Пскове проводится проверка по факту получения рабочим травмы на производстве, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводят проверку по факту госпитализации рабочего одного из псковских предприятий с травматической ампутацией конечности.
По предварительным данным, 29 апреля 2021 года скрутчик при выполнении работ на бронировочной машине получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой руки и скальпированной раны головы.
По данному факту проводится проверка на предмет нарушения правил охраны труда.
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