Псковский СК проводит проверку по инциденту с отрованной рукой у рабочего

09:57, 01 мая 2021, ПАИ

В Пскове проводится проверка по факту получения рабочим травмы на производстве, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводят проверку по факту госпитализации рабочего одного из псковских предприятий с травматической ампутацией конечности.

По предварительным данным, 29 апреля 2021 года скрутчик при выполнении работ на бронировочной машине получил телесные повреждения в виде травматической ампутации правой руки и скальпированной раны головы.

По данному факту проводится проверка на предмет нарушения правил охраны труда.