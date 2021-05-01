От скатывания в тиранию предостерег власти патриарх Кирилл

12:33, 01 мая 2021, ПАИ

Патриарх Кирилл предостерег власти от скатывания в тиранию. Об этом он рассказал в предпасхальном выпуске программы «Слово пастыря» на «Первом канале».

По словам предстоятеля Русской православной церкви, исполнение представителями власти функций, которые ограничивают свободу людей, не должно сопровождаться гордыней.

«Когда я говорю «мы», я имею в виду всех: и церковную власть, и светскую власть, и духовенство, и мирян, и всяких начальников: больших и малых. Исполнение начальственных функций, которое требует в том числе ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением — тогда власть становится тиранией», — сказал патриарх Кирилл.