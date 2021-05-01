Музей-заповедник «Михайловское» перешел на летний режим работы

16:39, 01 мая 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» с сегодняшнего дня, 1 мая, переходит на летний режим приёма посетителей — без выходных, сообщила ПАИ представитель информационной службы музея-заповедника Лидия Токарева.

По графику высокого сезона заповедник будет работать до 31 октября. Исключение составят последние вторники месяца — это санитарные дни, когда музеи для гостей закрыты.

Значительно увеличивается рабочее время музеев-усадеб: с воскресенья по четверг они будут открыты до 18.00. А до 31 августа по пятницам и субботам в мемориальных «Михайловском», «Тригорском», «Петровском», а также в «Пушкинской деревне» и в «Центре творческих музейных программ» туристов будут принимать до 20.00.

На ближайшие дни — в майские праздники и выходные — в Пушкиногорье ожидают серьёзный наплыв посетителей. Жителям и гостям региона дополнительно к основным и тематическим экскурсиям «Михайловское» предлагает большую праздничную афишу. Она включает в себя две фольклорные программы (пасхальную «Светлый праздник весны», и фольклорную «Ягорий-свет»), а также разнообразные концерты и выставки, музейные занятия. Полный перечень праздничных мероприятий в музее можно найти на его официальном сайте.