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Общество

В Великих Луках пасхальное богослужение пройдёт в прямом эфире

Из-за эпидемиологической ситуации в регионе не все православные смогут посетить храм в Пасху, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Трансляцию, которую организует Великолукская телерадиокомпания, проведут в кафедральном Свято- Вознесенском соборе.

Её покажут сегодня, 1 мая в 23:30 на сайте Луки.ру в группах «Великолукская телерадиокомпания», «Великолукской Епархия». Поэтому любой великолучанин сможет поучаствовать в православном событии онлайн. Видео в прямом эфире также можно будет увидеть на YouTube-канале «Великолукская телерадиокомпания».

 

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