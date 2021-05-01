В Великих Луках пасхальное богослужение пройдёт в прямом эфире

23:22, 01 мая 2021, ПАИ

Из-за эпидемиологической ситуации в регионе не все православные смогут посетить храм в Пасху, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». Трансляцию, которую организует Великолукская телерадиокомпания, проведут в кафедральном Свято- Вознесенском соборе.

Её покажут сегодня, 1 мая в 23:30 на сайте Луки.ру в группах «Великолукская телерадиокомпания», «Великолукской Епархия». Поэтому любой великолучанин сможет поучаствовать в православном событии онлайн. Видео в прямом эфире также можно будет увидеть на YouTube-канале «Великолукская телерадиокомпания».