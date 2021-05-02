Проведите майские праздники в кругу семьи — Алексей Васильев

12:19, 02 мая 2021, ПАИ

«Естественно, участие в каких-то массовых мероприятиях крайне нежелательно. Нужно провести майские праздники в кругу семьи, на природе желательно», — считает депутат Псковского областного Собрания, главный врач городской больницы Алексей Васильев. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

Врач напомнил основные меры для профилактики распространения коронавируса: соблюдение дистанции, ношение средств индивидуальной защиты, ограничение контактов с людьми. По его словам, на праздники в регион всегда приезжает много различных гостей из других регионов, соответственно, чем меньше контактов, тем меньше шансов заболеть.

«А вакцинирование — это единственное, что поможет людям, помимо заболевания, выработать иммунитет и иметь защиту. Штаммы вирусов тоже бывают разные, и даже вакцинированным людям нужно соблюдать ограничения — носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию. Это необходимо в целях собственной безопасности и безопасности близких», — сказал Алексей Васильев.